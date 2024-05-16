Emekli polis sokak ortasında kurşun yağdırdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde arsası bulunan emekli polis Mehmet Yılmaz ile müteahhit Kerem Kaya arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle önceki gün akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Dün ise Yılmaz, yanında taşıdığı tabanca ile müteahhit Erkan Yıldız ve Kerem Kaya’ya sokak ortasında ateş etti.

YARALI HALDE MARKETE SIĞINDI

Olay sonucu omzundan vurulan Erkan Yıldız sokakta yer alan bir markete sığınırken, Kerem Kaya ise başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müteahhit Kerem Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Erkan Yıldız ise hastaneye kaldırıldı.

Kerem Kaya’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet Yılmaz, olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.