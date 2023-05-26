Emekli teyzenin geçim isyanı: İntihar edecektim hasta çocuğum geldi gözümün önüne

Gençlere "çıkar telefonunu" diyenler bu teyzeyi dinleyince yüzünüz kızaracak mı? Mikrofon uzatılan teyze bir konuştu pir konuştu. Hayat pahalılığına, gelen elektrik faturasına isyan etti: "İntihar edecektim hasta çocuğum gözümün önüne geldi" dedi

Emekli teyzenin geçim isyanı: İntihar edecektim hasta çocuğum geldi gözümün önüne

Bir sokak röportajı...Mikrofon uzatılan kişi yaşlı bir teyze...İşte o teyzenin ağzından çıkan kelimeler "bir dokun bin ah işit" cinsinden. İsyanlar peş peşe geliyor. Elektrik faturasuna 240 lira. "Bir lamba ile bir televizyon çalışıyor" diyor. Hatta çamaşır makinasını da ayda iki kez çalıştırdığını belirten teyze hasta oğlu olmasa intihar edeceğini söylüyor.

İşte o teyzenin sokak röportajındaki düşündüren konuşması:

"Ayaklarımın üzerine duramıyorum. Bak şunları satmaya çalışıyorum. 240 lira elektrik parası gelmiş dün. Lamba bir tek lamba bir televizyon. Çamaşır makinasını 2 ayda bir kere açıyorum. Yani aldığım 3 buçuk milyon parayı nededen vereyim. Şaşırdım artık . Akşam o eletriği görünce intihar etmeye kalktım. İnan ki edeğceğim. Bir oğlum var evde hasta yatıyor. O geldi gözümün önüne. Dedim ben şimdi çıktım. Ben intihar eder gidersem benim çocuğum ne olur bütün gün uykuda. Yav bu kadar zam üstüne zam olmaz. Ya olmaz bu kadar duyarsız kalmasın bu hükümet yeter artık ya."

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