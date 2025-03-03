Emekli ve memurların temmuz zammı belli oluyor. TÜİK kritik verileri bugün açıkladı

2025 yılının Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. Ocak ve şubat aylarına ait enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak zam farkını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak açıklandı. Bu verilere göre, yılın ilk iki ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 1,33 oldu. Toplamda memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı ise yüzde 6,41 seviyesine ulaştı.

ZAM ORANI ARTABİLİR

Ancak bu oran nihai değil. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, Temmuz zammının kesinleşmesinde belirleyici olacak. Toplu sözleşme gereği, 2025’in ilk 6 ayında memurlara yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak enflasyon bu oranları aşarsa, memurlar ve emekliler aradaki farkı zam olarak alacak.

EK FARK GELEBİLİR

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alırken, memur maaşlarındaki artış enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,55 olmuştu. Temmuz ayında bu oranların yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Memur maaşlarının enflasyon farkı alabilmesi için, önümüzdeki 4 ayda enflasyonun yüzde 0,92’nin üzerinde artması gerekiyor. Ekonomistler, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyrini sürdürebileceği öngörüsünde bulunuyor. Bu da memur ve emeklilere temmuzda daha yüksek bir zam ihtimalini güçlendiriyor.

Gözler şimdi TÜİK’in önümüzdeki aylarda açıklayacağı enflasyon verilerinde. Temmuz zammının tam oranı, bu verilerle netleşecek.