Emekli yolcunun bavulundan 455 bin euro çıktı polis şaşkına döndü

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre gümrük yetkilileri el konan paranın sahibinin Ukraynalı olduğunu açıkladı. Yolcunun Larnaka’ya giden Lufthansa uçağında yakalandığı öğrenili.

65 yaşındaki yolcu güvenlik kapsından geçerken üzerinde yaklaşık 300 euro olduğunu açıkladı. Güvenlik kontrolünden de sorunsuz bir şekilde geçen yolcunun bagajında uçağa binişi sırasında yapılan kontrolde 455 bin euro bulundu. Gümrük yetkilileri paraya el koyarken yolcuya para cezası verilecek.

Münih Ana Gümrük İdaresi Basın Sözcüsü Marie Müller, şahsın paranın hangi yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi vermediğini söyledi. Gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avrupa Birliği dışından Almanya'ya ya da Almanya'dan AB dışına seyahatlerde toplam değeri 10 bin euro veya üstü olan para, değerli kağıt ya da altının talep edilmeden gümrüğe bildirilmesi gerekiyor. Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve suçla mücadele amacıyla yasa dışı para hareketlerini engellemek için yolculara bu yükümlülük getiriliyor.