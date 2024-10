Emekliden iktidara kırmızı kart geliyor. Doğal gaz derdine düştüler

FATİH ERBOZ / Yeniçağ Özel Haber

Emekli vatandaşlar kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte geçim derdinin yanı sıra, doğal gaz alabilme derdine de düştü. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli yılında emeklinin sözün bittiği yere geldiğini belirterek, “Emeklinin geçim standartlarına baktığınızda gerçekten artık sözün bittiği yerdeyiz. Her türlü kimliğimden arınarak söylüyorum, emekli geçinemiyor. Kara kış kapıya geliyor, emekli vatandaş nasıl doğal gaz alacağını, doğal gaz alıp alamayacağını düşünüyor. Sürdürülebilir bir noktada değiliz. Bunu defalarca söyledik. Artık sorunlarımızı anlatmaktan çözüm yollarını konuşmak çok önemli. İktidar ve muhalefet tüm partilere emeklilerin öncelikli taleplerini sunduk. Gelinen noktada bıçak kemiği deldi. Erken seçimde ya da ilk seçimde artık iktidara kırmızı kart gösteririz” dedi.

BIÇAK KEMİĞİ DELDİ

Cumhurbaşkanının emekli yılı ilan etmesine rağmen emekliler için iyi bir dönemden geçilmediğini tüm kamuoyunun gördüğünü kaydeden Yavuz, şunları söyledi: “Emekliler için durum ortada. Sadece emekliler için değil, tüm emekçi kesim, asgari ücretli, diğer sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın da durumu ortada. Emeklilerin kısa vadede içinden geçtiğimiz süreçte düşündüğü konu kara kış şartlarında geçimlerini sağlayabilmek. Öyle bir noktadayız ki bu kış şartlarında emekliler nasıl doğal gaz alacaklarını ya da doğal gaz alıp alamayacaklarını düşünüyor. Emekliler bu şartlarda nasıl geçineceklerini düşünüyor. Bütün bunları kamuoyu yakından takip ediyor zaten. Emeklinin durumu için çok fazla söz söylemeye de gerek kalmadı. Gelinen noktada artık daha çok emeklilerin durumu için nasıl çözüm yolu üretilir, çözüm yolları nelerdir, çözüm nasıl sağlanır konularını düşünmemiz gerekiyor. Biz de bunun için gerekli hazırlıklarımızı daha önce yapmıştık zaten. Çözüm önerilerimizi kamuoyuna daha sık duyuracağız.”

İKTİDAR YÖNETİMİYOR, EMEKLİ GEÇİNEMİYOR

5510 sayılı yasa ile bugünlere gelmenin alt yapısının oluştuğunu ifade eden Yavuz, “Bu yasa hayata geçtikten sonra her geçen gün emeklinin durumu zorlaştı. Emeklinin geçinemediğini hepimiz biliyoruz. İktidarın uyguladığı politikalar da ortada. İktidar yönetemiyor, emekli ve çalışan kesim geçinemiyor. Emeklinin açlığa mahkum edildiğini defalarca söyledik. Bunu artık her vatandaş günlük hayatında görüyor. Dolayasıyla ne yapılabilir sorusunun artık tek cevabı kalıyor. Biz geçinemiyoruz, çalışan kesim geçinemiyor, iktidar ülkemizi bu anlamda yönetemiyor. Bunun çözümü artık sandıktadır. Yerel seçimlerde iktidarı uyardık. Bugünkü şartlarda emekliler ve dar gelirliler olarak geçinemiyoruz dedik. Ancak bu uyarımız karşısında geniş toplum kesimlerine karşı iktidar bir adım atmadı ya da adım atmakta zorlanıyor. Bu nedenle Türkiye’de artık sandık gelmesi gerekiyor. Erken seçim bu tür durumlarda toplumsal kesimler tarafından talep edilen bur durumdur. Erken seçimde ya da sandık geldiğinde emekliler ve çalışanlar tavırlarını koyacaklardır. Bu tavır her platformda dile getiriliyor” diye konuştu.

EMEKLİLER KIRMIZI KART GÖSTERMEYE HAZIR

Emeklilerin sorunların yönelik olarak çözüm için hazırladıkları dosyaları iktidar ve muhalefet partilerine ilettiklerini, bundan sonra da kamuoyuyla paylaşacaklarını anlatan Yavuz, şunları belirtti: “Biz emeklilerin sorunlarını hazırladığımız dosyalarla iktidar ve muhalefet partilerine götürdük. Bunlardan biri intibak yasasının hayata geçirilmesi ile ilgiliydi. Bu konuda duyarlı olan siyasetçiler konuyu TBMM’de gündeme getirdi. Öte yandan memurlara yapılan seyyanen zamların ardından memur emeklisi arkadaşlarımıza da zam yapılacağı iktidar tarafından ifade edilmişti. Bu konu ile ilgili olarak da bir dosya hazırladık ve sunduk. Bundan sonra emeklilerin taleplerinin hayata geçmesi için siyaset kurumu ile çözümlerimizi paylaşacağız. Yargı yolunu kullanacağız. Bunun yanında meşru yollardan tüm Türkiye’de sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Eğer sesimiz duyulmazsa, çözüm önerilerimiz dikkate alınmazsa iktidara emekliler kırmızı kart gösterir.”