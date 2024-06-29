Emekliden maaş zammı kaçırma formülü ortaya çıktı. İşte o formülün detayları

Emekli ve memurun gözü kulağı 3 Temmuz tarihine çevrildi. TÜİK, enflasyon verilerini açıklayacak. Emeklilerin ve memurların alacağı iktidar yanlısı medya kuruluşlarının 'zam' dediği ancak iktidarın anayasal zorunlulak olarak vermek zorunda olduğu enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Günlerdir, 3 Temmuz'da belli olacak ancak belli olmasa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 25,81 enflasyon artışı alacağı pompalandı. Büyük bir ihtimalle de o rakam çıkacak. Formülün tutturulması lazım bu çerçevede. İşte bu süreçte dikkat çeken tarihlerde peş peşe iki zam geldi. Bu zamların bir akaryakıta diğeri ise elektriğe yapılan yüksek oranlı zamlar. Şimdi bu zamlar TÜİK'in enflasyon paketine girmeyecek. Girerse 25,81'lik enflasyon artışı tutturulamayacak.

TÜİK açıklamadığı sepeti ayın 25'nci gününe kadar olan bölümü sepete sokuyor. Böylece hem akaryakıta hem de elektriğe yapılan kallavi zamlar TÜİK'in enflasyon sepetine girmeyecek. Sonuç, emekli de memur da enflasyon farkında kayıp yaşayacak. İşte bu formül ekonomistlerin gözünden kaçmadı.

Elektrik fiyat tarifesine 2022 eylül ayından bu yana ilk defa belirgin bir artış yapıldı. Ekonomisler doğrudan etkilerinin yanı sıra zammın TÜFE'ye dolaylı etkilerinin olacağını, dolaylı etkinin yıl sonunda kadar 40-50 baz puan olabileceğini belirtiyiyor. TÜFE elektriğin ağırlığı 2024'te yüzde 1,76 seviyesinde bulunuyor.

ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM YAPILDI

Elektriğe yapılan zam 1 temmuz günü yürürlüğe girecek. EPDK, elektrik tarifesine yüzde 38'e varan oranda zam yaptı. 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira ödeyecek. Buna göre hesap yapmalı. 100 kilovatsaatlik bir kullanım pek kalmadı. Meskenlerde daha fazla kullanılıyor.

İSO BAŞKANI ZAMMA İSYAN ETTİ

Elektriğe yapılan zam İstanbul Sanayi Odası İSO'nun başkanı Başkanı Erdal Bahçıvan tepki gösterdi. Bahçıvan yaptığı yazılı açıklamayla elektrik zammının enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratacağını ifade etti.