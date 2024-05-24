Emekliler 5 günlük bedava tatil için bu numaraya ‘Alo’ diyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler 5 günlük bedava tatil için bu numaraya ‘Alo’ diyecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar, üniversitelerde eğitim öğretimin sona ermesinin ardından Temmuzda 1 aylığına emeklilere açılacak. Emekliler istedikleri bölgedeki yurtlarda 5 gün konaklayabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanlığıma bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtların, bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını açıklamıştı. Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak emeklilere açma kararı aldıklarını belirtti.

REZERVASYON TELEFONLA

Konuyla ilgili çalışmaların başladığını aktaran Işıkhan, emeklilere ücretsiz tatil projesinde geçen yıl gençler için uygulanan 'Seyahatsever Projesi' modelinin uygulanacağını söyledi. Işıkhan, gençlerin başvurularını ALO GSB hattı 444 0 472 aracılığıyla en az bir gün öncesinden iletişime geçerek rezervasyon yaptırdığını ve tercih ettikleri bölgedeki yurtta en fazla 5 gün konaklayabildiğini hatırlatarak, “Emekliler de benzer şekilde konaklama başvurularını 'ALO GSB' aracılığı yapacak ve 5 gün boyunca ücretsiz istedikleri bölgede konaklayabilecek” dedi.

81 İLDE TATİL İMKANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde KYK yurtları, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuzda 1 aylığına emeklilere açılacak. Emeklilerin konaklayacağı yurtlar belirlendikten sonra başvurular açılacak.

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