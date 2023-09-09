Emekliler bu kışı zor çıkarır. Et de yiyemeden gidecekler

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir aylıkla geçinmenin imkânı ve ihtimali kalmadığını belirterek emeklilerin bu kışı çıkarma ihtimalinin görünmediğini söyledi.

Emekliler bu kışı zor çıkarır. Et de yiyemeden gidecekler

Milyonlarca emekli sağlıklı beslenemiyor ve ömürlerinin son demleri de ucuz ekmek kuyruklarında geçiyor.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin sorunlarıyla ve talepleriyle ilgili değerlendirme yaptı. 20 yıl önceki alım güçlerine yeniden ulaşmak istediklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:

“ET YİYEBİLDİĞİMİZ, SAĞLIKLI BESLENEBİLDİĞİMİZ GÜNLERİ ÖZLEDİK”

“En düşük emekli aylıklarının asgari ücretin üzerinde olduğu yılları özlüyoruz. Bir emekli ikramiyesiyle bir ev alınabildiği yılları yeniden görmek istiyoruz. Pazara çıkarken nelerden vazgeçebileceğimizi düşünmediğimiz günleri özlüyoruz. Et yiyebildiğimiz, sağlıklı beslenebildiğimiz günleri arıyoruz. Ucuz ekmek kuyruklarında saatlerimizi harcadığımız değil, torunlarımıza aldığımız gofretlerle onları parklara götürebildiğimiz günleri özlüyoruz. Açlık sınırının altında ve asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir aylıkla geçinmenin imkânı ve ihtimali yok. Emeklinin alım gücü bozuldu, harcama düzeni bozuldu, sağlık düzeni bozuldu, psikolojisi bozuldu, kısacası emeklinin dengesi bozuldu. Avrupalı emeklileri tatil yaparken gören emeklilerimizin, ucuz ürün aradığı marketlerden başka gezebileceği yer olmaması, emeklilerimizin düzenini bozdu. Bir evin kirasının yarısına ancak yeten aylıklarla hayatta kalmaya çalışan emeklilerimizin yaşama sevinci artık tükendi.

YENİÇAĞ MANŞETE TAŞIDI

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Ergün devamında şunları söyledi:

“100’ÜNCÜ YILDA BU DURUMA DÜŞECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİK”

Türkiye Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu duruma düşeceğimizi hiç düşünmemiştik. Bütçe açıklarını bizim kapatmaya çalışacağımız aklımızdan geçmemişti. Emekliye 7 bin 500 liranın layık görüleceğini ummamıştık. Kaldı ki kök aylıklarımız 4-6 bin ortalamasında iken üzerimizde vergi ve enflasyon yükünün daha da artacağını hiç beklememiştik.

“EMEKLİ ACİL ÇÖZÜM BEKLEMEKTEDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımıza, 16 milyonluk bir ailenin sözcüsü olarak sesleniyoruz. Gün, bugündür. Emeklinin dayanacak takati kalmamıştır. Devletin eli artık emekliye uzanmalı, yüzü güldürülmeli, umutları yeniden yeşertilmeli, yaşama sevinci tekrar verilmelidir. Ekim ayı bile beklenmeden parlamento açılmalı, emekliye beklediği müjde verilmeli, hakkı iade edilip alım gücü yeniden dengelenmelidir. Aksi takdirde, emeklilerimizin bu kışı çıkarma ihtimali görünmemektedir. Emekli acil çözüm beklemektedir.”

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