Emekliler bunu yaparsa maaşı kesilecek ve faiziyle birlikte geri alınacak

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, sahte sigortalarla emekli olmaya çalışan birçok dolandırıcı tespit edildi. Sahte işyerlerinde kayıtlı gibi gösterilen hizmetler tek tek iptal ediliyor.

Örneğin, üç yıl sahte sigorta yaptıran geçmişte yatırdığı primleri kaybediyor, emekli aylığı olarak aldığı bütün parayı faiziyle geri devlete ödüyor.

Bu işyerlerinden bildirilen hizmetler emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor. Emekli olduktan sonra sahte iş yeri tanımlaması yapıldıysa bu hizmetler geçersiz sayılıyor.

SGK'DAN HAREKETE GEÇTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kağıt üstünde sigortalı olarak gösterilen bireyler ve sahte işyerlerine karşı denetimleri yoğunlaştırırken, devlete haksız yere zarar verenleri tespit etmek için sürekli bir gözetimde bulunuyor.

EMEKLİLİKLERİ TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

Sahte iş yerleri açarak insanları sahte sigortalı olarak gösteren kişilere karşı sahtecilik suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılıyor. Bu sahte iş yerlerinin vergi yükümlülükleri işverenlerden tahsil ediliyor, sahte iş yerinin faaliyet gösterdiği döneme ilişkin vergi cezaları uygulanıyor.

Yapılan soruşturmalar sonucunda, sahte sigortalılığı destekleyen, prim ödemeden sahte sigorta sağlayarak Kurumu dolandıran personel hakkında da yasal işlem başlatılıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamından yararlanmak için, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmak gerekmektedir. EYT başvurularının incelenmesi sırasında, bazı çalışanların prim günleri usulsüz sigorta girişleri nedeniyle emeklilik hakları iptal ediliyor.

FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Henüz şüpheli iş yeri kapsamında yer alıp rapor düzenlenmeyen iş yerlerinde ise hizmet süreleri silinmiyor, emeklilik işlemleri etkilenmiyor. Denetim sonucu beklenmeden emekli aylığı bağlanabiliyor.

İş yerinin sahte olduğunun belirlenmesi halinde buradan bildirilen süreler mevcut hizmet sürelerinden düşülüyor. Geride kalan primler emekliliğe yeterli değilse ödenen aylıklar faiziyle alınıyor.