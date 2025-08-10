Emekliler ölümden değil aç kalmaktan korkuyor!

Düşük maaşa mahkûm edilerek çaresiz bırakılan emekliler, “Yıllarca çalışıp emeklilikte rahat edecek derken, nasıl yaşayacağız derdine düştük. Bizi gözden çıkarmışlar” diye dert yanıyor.

PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZUK

Vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin ne durumda olduğunu ortaya koydu. Gürer’e dert yanan emekliler şunları söyledi: Bunalımdayız. Psikolojimiz bozuk. Çok emekli psikolojik tedavi alıyor. Haksızlık yapılıyor ama çaresiziz. Beş yılda bir seçimde oy vermekten başka ne yapsak bakan yok. Oy zamanı bir parmak bal veriyorlar, ‘İyileşecek, düzelecek’... Bu başlangıç masalı ile oyu alıp, yine zulüm başlıyor. Aç kaldığımızı bilmez olurlar mı? Biliyorlar.

BİZİM BİR DEĞERİMİZ YOK

Özellikle emekli vatandaşların düşük maaş nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Gürer de "Yaşlılıktan değil, aç kalmaktan korkar hale geldik diyen emekliler var. 'Kendimiz oy verdik, bedelini çekiyoruz' diyen emeklilerimiz var. 'Öz vatanımızda Suriyeliler kadar değerimiz yok. Onlardan alınmayan ilaç katkı payı bizden alınıyor' diyen emeklilerimiz var. 'Yıllarca çalışıp emeklilikte rahat edecek derken, nasıl yaşayacağız derdine düştük' diyen emeklilerimiz var” dedi.

BAŞIMIZA İŞ GELİR KORKUSU

“Gel, derdini anlat, kamuoyuna duyurayım deyince, bu kere emekli kamera önünde sessiz kalıyorlar” diyen Gürer, “Neden diye soruma; 'Ben korkmuyorum da, oğlan, kız, damat memur; başına bir iş gelir, ekmeğinden ederler. Sen konuş, sesimizi duyur vekilim diyorlar” ifadelerini kullandı. Gürer, “Enflasyon düşse ne olur, düşmese ne olur. ‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diye bizim gelirimizi yerlere sürüklediler. Bizi gözden çıkarmışlar, diye konuşuyorlar” dedi.

