Emeklilerden yapılan son zamlar sonrası 'tabutlu' mesaj

DİSK Emekli-Sen üyeleri, yapılan son zamları İstanbul Kadıköy’de temsili tabutla protesto etti. DİSK Emekli-Sen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Gazi Akmeşe, “Ülkenin normali hâline getirilmişken vergi ve harçlarda fahiş oranlarda zamlara gidilmesi, en temel tüketim maddelerine erişmenin lüks hâlini almasına neden olacaktır” dedi.

KAYNAK: ANKA
Emeklilerden yapılan son zamlar sonrası 'tabutlu' mesaj

Yapılan son zamlara karşı DİSK Emekli-Sen üyeleri, İstanbul’daki Kadıköy İskelesi’nde eylem yaptı. Temsili tabutla emeklilerin durumuna dikkat çekilen protestoda, “İkramiyeler asgari ücret seviyesinde olmalı” ve “İnsanca bir emeklilik” yazılı dövizler taşındı.

DİSK Emekli-Sen İstanbul Temsilcisi Hikmet Yıldız, iktidarın emekliye verdiği sözün hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Yıldız, “Emekli geçinemiyor, emekli gezemiyor. Demek ki emekli, insanca yaşayacak bir gelire sahip değil. 'Haklarınızı almanız için mutlaka ve mutlaka Emekli-Sen’e veya herhangi bir sendikaya üye olunuz. Haklarınızı almak için örgütleniniz' diyoruz. Başka türlü haklarınızı almanız mümkün değil” dedi.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan DİSK Emekli-Sen MYK üyesi Gazi Akmeşe de Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerin ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtmadığını dile getirdi. Akmeşe, şöyle konuştu:

"AÇIKLANAN GERÇEK DIŞI ENFLASYON ORANLARI YOKSULLUĞU DERİNLEŞTİRİYOR"

TÜİK’in Haziran 2023 dönemi için açıkladığı gıda enflasyonu oranı yüzde 53,92 iken konfederasyonumuz DİSK’in araştırma merkezi DİSK-AR, emeklilerde ve dar gelirlilerde gıda enflasyonunun yüzde 66 ile 85 aralığında olduğunu ortaya koydu.

Ne var ki TÜİK’in halkın ekmeğini korumak değil, küçültmek için dört işleme takla attırarak açıkladığı ve işçilerin, memurların, emeklilerin sürekli biçimde yoksullaşmasına neden olan gerçek dışı enflasyon oranları neticesinde biz emeklilerin temmuz-aralık 2023 dönemi zammı da refah payı adı altında yapılan birkaç puanlık ekleme ile yüzde 25 olarak belirlendi.

Bugün resmî enflasyon ile gerçek enflasyon oranları arasındaki bu derin fark, yoksulluğun da derinleşmesine neden olmaktadır.

Artık eskiyen ve anlamını tümüyle yitirerek boş bir vaat hâline gelen ‘Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ söylemlerinin ardında milyonların açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği bir ekonomik ortam bulunmaktadır.

"FİİLEN HERHANGİ BİR ZAM ALINMIŞ OLMAYACAKTIR"

Yüzde 25 zam, zammın kelime anlamının aksine akıllara boş buzdolaplarını, alınamayan ilaçları, karşılanamayan kira ve faturaları getirmektedir. Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 10 bin 373 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL iken emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşlarının zamlı hâli dahi açlık sınırının katbekat altında kalacağı açıktır.

Üstelik hâlihazırda kök maaşı 7 bin 500 TL’nin altında olan ve maaşları Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL’ye tamamlanan milyonlarca emekli, zammın kök maaşlar üzerinden yapılacak olması nedeniyle 7 bin 500 lirayla yaşam savaşı vermeye mahkûm edilecektir.

Dolayısıyla mevcut kök maaşı 6 bin TL ve aşağısında bulunan emekliler için bu zam oranı hiçbir anlam ifade etmeyecek; fiilen herhangi bir zam alınmış olmayacaktır.

"EN TEMEL TÜKETİM MADDELERİNE ERİŞMEK LÜKS HALİNİ ALDI"

Emeklilerin iradesi ve yaşam hakkını yok sayan bu düzenlemenin karşısında tüm mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ve zamlar emeklilerin gıdaya, temizlik ürünlerine, sağlık ihtiyaçlarına, barınma imkânlarına erişmelerini tümüyle engelleyecektir.

Zira emek gelirlerine ve emekli maaşlarına yapılan zamların henüz vatandaşların ceplerine girmeden buharlaşması, ülkenin normali hâline getirilmişken vergi ve harçlarda fahiş oranlarda zamlara gidilmesi, en temel tüketim maddelerine erişmenin lüks hâlini almasına neden olacaktır.

Ülkemiz asgarinin altında yaşam koşullarının ortalamayı yansıttığı, devletin adeta bir işletme mantığıyla hareket ederek emek gelirlerini ve emekli maaşlarını kısmaya yönelik uygulamaları sürekli hâle getirdiği, emeklilerin yaşam hakkının tanınmadığı bir ülke görünümündedir.

"ZAM ORANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Bu şartlar altında emeklilere düşen, tüm talep ve haklarını daha güçlü savunmak, örgütlenmek ve mücadele etmektir.

DİSK Emekli-Sen, emeklilerin sesi olmaya devam edecek ne enflasyon ne deneysel ekonomi politikaları ne de iktidarın layık gördüğü karşısında teslim olmadan emeklilikte insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesini sürdürecektir.

Yaşam hakkımızın gaspı anlamına gelen bu zam oranlarını kabul etmiyoruz. Tüm emeklileri DİSK Emekli-Sen çatısı altında örgütlenmeye, yoksulluğu sıradanlaştırmaya çalışanlara karşı refahı yaygınlaştırmak için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Emekli dostlarımız, ekmeğimizi küçültenlere karşı güneşin sofrasını kurma çağrımıza kulak verin. DİSK Emekli-Sen’de örgütlenin. Yaşasın DİSK. Yaşasın Emekli-Sen. Yaşasın emeklilikte insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelemiz.”

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