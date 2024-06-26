Emeklilere 15 bin ek ödeme! Tek şart başvuru yapmak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere 15 bin ek ödeme! Tek şart başvuru yapmak

Son dakikada yapılan promosyon kampanyasıyla emekliler, maaşlarının yanı sıra tek seferlik 15.000 TL’ye kadar nakit ek ödeme promosyonu alabilirler. Kampanyaya katılmak için tek şart başvuru yapmak. SSK, Bağkur ve Memur emeklisi ayrımı olmaksızın tüm emekliler, 15.000 TL promosyon ödemesi kampanyasının detaylarına haberimizde yer veriyor.

Garanti BBVA, emeklilere önümüzdeki ay alacakları emekli maaşlarının yanı sıra 15.000 TL’ye kadar ek ödeme yapacağını duyurdu.

Promosyon kampanyasının duyulmasıyla birlikte adeta izdiham yaşanıyor. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emekliler, 15 bin TL nakit promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

Emeklilerin hesabına, emekli aylıklarının yanı sıra 15.000 TL tutarında nakit para ödemesi yatacak. Garanti BBVA, emeklilere SSK, Bağkur ve Memur emeklisi ayrımı yapmaksızın sadece emekli aylığı tutarlarına göre değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Bu çerçevede en düşük emekli maaşı alanlar dahi 6.250 TL tutarında promosyon ödemesi alabilecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ TUTARLARI

  • 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
  • 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
  • 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasından yararlanabilir.

3 YIL İÇİN PEŞİN ÖDEME YAPILIYOR

Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAYCA İŞLEM

Emekli maaşını Garanti BBVA şubelerine taşıyan emekliler, E-Devlet üzerinden kolayca işlemlerini yapabilirler. E-Devlet uygulamasına giriş yaptıktan sonra “Emekli maaşı taşıma” başlığıyla arama yaparak çıkan ekrandan İl-İlçe-Şube ve Banka seçimi yaparak online olarak emekli maaşı taşıma işlemini tamamlayabilirler. Ayrıca Garanti BBVA şubelerine başvurarak fiziksel olarak da emekli maaşı taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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