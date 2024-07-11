Emeklilere bir darbe daha. Zam beklerken ikramiyeden de olacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere bir darbe daha. Zam beklerken ikramiyeden de olacaklar

Maaşı 10 bin lira olan emekliler bu rakamın yukarıya çekilmesine beklerken tüm emeklileri hüsrana uğratan bir açıklama geldi.

Emekli maaşlarındaki kök aylık ve düşük zam konusunu masaya yatıran SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan canlı yayında dikkat çeken bir açıklama geldi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin yılda iki kez yapılan bayram ikramiyesine kanmamaları gerektiğini ve emekliye gerçek maaşlarının verilmesinin tek çözüm olduğunu söyledi.

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2018 senesine kadar Türkiye'deki en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinin üstünde seyrediyordu. Ancak 2008 yılında hükümetin yaptığı Aylık Bağlama Oranı (ABO) değişikliği ile emekli maaşlarına zam yapılsa da maaş artışlarında çok bir değişiklik olmadı.

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2008 senesindeki hesap değişikliğine dikkat çeken Erdursun emeklilerin artık gerçek emekli maaşlarını almadıklarını, gerçek maaşlarının almalarının tek yolunun ise bayram ikramiyelerinin kaldırılması olduğunu söyledi.

BAYRAM İKRAMİYESİ KALKSIN, GERÇEK MAAŞLAR VERİLSİN

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklileri hayrete düşüren 'bayram ikramiyeleri kaldırılsın' açıklamasında onun yerine emekli aylıklarında yapılması gerekenleri saydı.

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Emekli ikramiyesi ödemelerinin maaşların çok düşük kalması nedeni ile başlatıldığını hatırlatan Özgür Erdursun, "Eğer emekli maaşları hesaplamasında hiçbir değişiklik olmasaydı bugün emekliler minimum seviyede 10 bin lira alanın aylığı şu anda 20 bin lira olacaktı. 20 bin aylık alan da şu an 40 bin lira emekli aylığı alacaktı. 10 bin lira alan bir emeklinin yıllık kaybı 100 bin liraya ulaştı. Yani emekli bayram ikramiyesi almasın onun yerine gerçek aylığını alsın” diye konuştu.

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