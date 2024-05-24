Emeklilere Haziran sürprizi. Bir defaya mahsus olacak

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere 3 bin liralık ikramiye verilecek.

Yatacak bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve maaşların ne zaman olacağı ise merak konusuydu.

Emekli maaşlarının normal tarihinden önce ödenmesi kararı alındığı belirtildi. Haziran ayında ödenecek maaşlar normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacaktı.

Ancak bayram nedeniyle, bir defaya mahsus olmak üzere maaşlar öne alınacak.

EMEKLİ İKRAMİYE VE MAAŞ TARİHİ

Öte yandan ikramiye ile birlikte maaşların 0-14 Haziran arasında hesaplara yatırılacağı konuşuluyor.

İlk ödeme ise SSK emeklilerine yapılacak. Ardından da Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler yapılacak.

Yılbaşında 49.25 oranında yapılan zamla maaşlar 10 bin liraya çıksa da açılık sınırının çok altında kalmıştı.

Kök maaş sorunu nedeni ile de düşük maaş alan SSK ve BAĞ KUR emeklileri ay sonunu zor getirir hale geldi.

Şimdi de emekliler Temmuz zammı için gün sayıyor.