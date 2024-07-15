Emeklilere indirimli oldu. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere indirimli oldu. Resmen açıklandı

PTT’nin emekliler için özel bir kampanya başlatarak ayda en fazla 5 adet yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim sunacağı duyuruldu.

Yüksek enflasyon ve dolar kuru nedeniyle emekli ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Emekli maaşlarının yetersizliğinden isyan eden emekliler bir kilo et, tavuk bile alamaz oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT emekliler için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında emeklilere PTT üzerinden yapılacak işlemlerde indirim uygulanacak.

YÜZDE 20 İNDİRİM

İndirimin özellikle kargo gönderimlerinde uygulanacağı belirtildi. Açıklanan bilgilere göre, emeklilere standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde ayda en fazla 5 adet yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim sunacak.

TÜM EMEKLİLER YARARLANABİLECEK

PTT işyerlerinde T.C. kimlik numaralarını vererek tüm emekliler bu kampanyadan yararlanabilecek. İndirimden faydalanmak için herhangi bir işlem veya şart a gerek yok.

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