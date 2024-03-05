Emeklilere nakit para verecekler. Faturasında adı soyadı yazıyorsa parayı alıyor

Bankalar, emeklilere yönelik olarak yeni kampanyalarını peş peşe açıklamaya devam erken bu kampanyalardan biri de maaş promosyonu için düzenlendi.

En son haberde yer alan habere göre, 15 bin TL ile şu anda en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka, ING Bank oldu.

ING Bank emeklilere otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 15 bin liraya kadar promosyon ödeyeceklerini ilan etti.

OTOMATİK ÖDEME KAMPANYASI

ING Bank tarafından yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler." denildi.

Kampanyaya katılmak için 29 Şubat 2024 tarihine kadar vadesiz hesaptan tanımlı Otomatik Fatura Talimatlarının verilmiş olması ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olunması gerekir.

Bankalar, adı soyadı yazan faturalarda kişiye özel fırsatlar sunabiliyor.