Emeklilere 'pazar desteği' başladı! 5 Bin TL ödeme yapılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere 'pazar desteği' başladı! 5 Bin TL ödeme yapılıyor

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın seçim vaatlerinden biri olan emeklilere yönelik 5 bin liralık "Pazar Alışverişi Desteği Projesi" kapsamında ödemeler başladı.

Yılbaşında emeklilere yapılan yüzde 49,25 oranındaki zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseldi, ancak emekliler geçim sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Yapılan zam, beş ay içinde enflasyon karşısında erirken, emekliler ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Temel gıda ürünlerini bile almakta zorlanan emekliler, art arda gelen zamlarla daha da zorlanıyor. Temmuz ayında verilmesi beklenen enflasyon farkı dışında, seyyanen zam beklentisi içindeki emeklilere henüz ek bir artış planlanmıyor.

Hayat pahalılığı karşısında emeklilerin ezilmemesi için bazı yerel yönetimler, kendi bütçelerinden ayırdıkları paralarla sosyal yardımlar düzenliyor. Bu kapsamda, emeklilere destek sağlayan yeni belediye Üsküdar Belediyesi oldu.

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31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi, emeklilerin rahatlaması için bir düzenleme üzerinde çalışıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, adaylık döneminde emeklilere pazar desteği vaadinde bulunmuştu. Dedetaş, göreve geldikten sonra ilk iş olarak bu desteği hayata geçireceğini duyurmuştu.

Dedetaş, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, emeklilere pazar alışverişi desteği projesi kapsamında talepleri daha önce topladıklarını belirterek şunları söyledi:

'ÜSKÜDARLILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

“Bugün, ilk etapta 750 emeklimize 5 bin liralık pazar alışverişi desteği ödemelerinin yapıldığını paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çok daha fazla emeklimize pazar desteği ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yıllarca alın teri döküp onurlu bir hayat kurmuş emeklilerimizi desteklemek her zaman temel görevlerimiz arasında yer alacak. Emeklilerimize yönelik farklı destek çalışmalarını da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde Üsküdarlıların hayatını kolaylaştıracak adımları atmayı sürdüreceğiz.”

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