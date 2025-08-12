Emeklilere reva görülen zam teklifi Dervişoğlu'nu çileden çıkardı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Emeklilere reva görülen zam teklifi Dervişoğlu'nu çileden çıkardı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2026-2027 yılları için teklif ettiği zam oranına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan, 2026 için memur ve emeklisine yüzde 10+6, 2027 için ise yüzde 4+4 zam teklif etmiş. TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin sadece gününü değil, geleceğini de karartıyorsunuz. Açlık sınırının 26.414, yoksulluk sınırının ise 86 bin lira olduğu bir ülkede, yüzleri kızarmadan bu komik zammı teklif edenlerin, iktidar olmanın sorumluluğunu taşıdıkları söylenemez." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'a sansürlenen mektubunu sordu!Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'a sansürlenen mektubunu sordu!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medaya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hükümetin memur ve memur emeklilerine 2026-2027 yılları için teklif ettiği zam oranına tepki gösterdi. Dervişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emekliye söz verdiği ve bugün aylık 18 bin TL'ye ulaşan seyyanen zammı unutan Sayın Erdoğan, 2026 için memur ve emeklisine yüzde 10+6, 2027 için ise yüzde 4+4 zam teklif etmiş. TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin sadece gününü değil, geleceğini de karartıyorsunuz. Açlık sınırının 26.414, yoksulluk sınırının ise 86 bin lira olduğu bir ülkede, yüzleri kızarmadan bu komik zammı teklif edenlerin, iktidar olmanın sorumluluğunu taşıdıkları söylenemez. Vatandaşını açlığa ve yokluğa mahkum edenler, halkın iktidarı olamazlar. Memur sendikalarımızın haklı taleplerini destekliyor, Sayın Erdoğan'a Şeyh Edebali'nin meşhur sözünü hatırlatıyorum. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.'"

Son Haberler
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'