Emeklilere reva görülen zam teklifi Dervişoğlu'nu çileden çıkardı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medaya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hükümetin memur ve memur emeklilerine 2026-2027 yılları için teklif ettiği zam oranına tepki gösterdi. Dervişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emekliye söz verdiği ve bugün aylık 18 bin TL'ye ulaşan seyyanen zammı unutan Sayın Erdoğan, 2026 için memur ve emeklisine yüzde 10+6, 2027 için ise yüzde 4+4 zam teklif etmiş. TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin sadece gününü değil, geleceğini de karartıyorsunuz. Açlık sınırının 26.414, yoksulluk sınırının ise 86 bin lira olduğu bir ülkede, yüzleri kızarmadan bu komik zammı teklif edenlerin, iktidar olmanın sorumluluğunu taşıdıkları söylenemez. Vatandaşını açlığa ve yokluğa mahkum edenler, halkın iktidarı olamazlar. Memur sendikalarımızın haklı taleplerini destekliyor, Sayın Erdoğan'a Şeyh Edebali'nin meşhur sözünü hatırlatıyorum. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.'"