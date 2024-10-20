Emeklilerin canını sıkacak araştırma! Türkiye dibi gördü

Türkiye’de enflasyon nedeniyle milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Pandemi sonrasında hızla yükselen enflasyondan özellikle emekli ve asgari ücretliler etkilendi.

Asgari ücret sene başında 17 bin 2 TL’de kalırken emeklilere Temmuz ayında ara zam yapıldı. Son zam ile birlikte en düşük emeli maaşı 12 bin TL’ye yükseldi. Ancak emeklilerin maaşına yapılan zam yetersiz kaldı.

Ay sonunu 12 bin TL ile getirmeye çalışan emekliler dört gözle yeni yılda yapılacak zammı bekliyor. Emekliler maaşlarına nasıl bir iyileştirme yapılacağını düşünürken dikkat çeken paylaşım CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan geldi.

"2025 DAHA ZOR OLACAK"

Küresel Emeklilik Endeksi’ni paylaşan Karabat, Türkiye’nin 48 ülke arasında 45’inci sırada olduğunu gösterdi. X hesabından araştırmayı paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2025 yılının emekliler için daha kötü olacağını söyledi.

AKP’nin yoksulluğu derinleştirdiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ekonomi politikaları sonucu emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını dile getirdi.

Mercer adlı araştırma şirketinin Küresel Emeklilik Endeksi’nin verilerini paylaşan Karabat, Batı ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin gerisinde kaldığını açıkladı.

Türkiye’nin 48 ülkeden 45’inci sırada olduğunu belirten Karabat, “AKP’nin planı, gerçekleşen enflasyon değil, IMF’nin de önerdiği gibi hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak.”

TÜRKİYE DÜNYA EMEKLİLİK LİGİNDE DİBE İNDİ

1-AKP’nin yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikalarısonucu emekliler açlık sınırının altında yaşıyorlar. Bu durum artık dünyadaki araştırmalara da net bir şekilde yansıyor. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) October 20, 2024

"HİNDİSTAN İLE YARIŞAN TÜRKİYE HALİNE GELDİK.”

Öte yandan söz konusu paylaşımında AKP’nin 2025 yılı bütçesine eleştiren Karabat “AKP’nin 2025 bütçesine bakıyorsunuz, vergi gelirleri %50’ye yakın artıyor. Ama maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor.” İfadelerini kullandı.

“Geldiğimiz noktada ‘Batı bizi kıskanıyor’dan, Hindistan ile yarışan Türkiye haline geldik.” şeklinde paylaşımda bulunan CHP’li Karabat, ekonomik krize, toplumsal çürümenin de eşlik ettiğini belirtti.

EMEKLİLERE ZAM NE OLACAK?

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı bekliyor. TÜİK verilerine göre, Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti.

Ocak’ta emekli maaşlarına zam yapılırken Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı baz alınacak.

6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı da ortaya çıkmış olacak. Bazı ekonomistler Ocak ayında emeklilere yüzde 15-20 civarı zam yapılacağını belirtiyor.