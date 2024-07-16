Emeklilik başvurusu tarihine dikkat! Maaşınızı daha yüksek alabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilik başvurusu tarihine dikkat! Maaşınızı daha yüksek alabilirsiniz

2024 yılında emekli olmayı planlayanlar için emeklilik dilekçesi verme tarihi, maaş tutarını etkileyebilir. Başvuru tarihini doğru seçenler, emekli maaşlarında bir miktar artış sağlayabilirler.

Emeklilik başvuru tarihine göre belirlenen güncelleme katsayısı, yıllar arasında emekli maaşlarında büyük değişikliklere neden oluyor. Örneğin, geçen yıl ile bu yıl arasında emekli maaşlarında önemli farklılıklar meydana geldi. Aynı şekilde, 2024 ve 2025 yılları arasında maaşlarda yüzde 30'a varan artışlar bekleniyor.

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EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Emekli maaşları, kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prim günleri ve çalışma süresi temel alınarak hesaplanıyor ve bu hesaplamada güncelleme katsayısı önemli bir rol oynuyor. Aynı süre çalışmış olan kişiler, sadece dilekçe verdikleri tarihe bağlı olarak farklı emekli maaşları alabiliyorlar.

2024 yılında emeklilik dilekçesi vermeyi planlayanlar için maaş hesaplamaları, yılın ilk yarısında belirlenen oranlar üzerinden yapılacak. Ancak, 2025 yılında dilekçe verenlerin maaşları, güncellenen milli gelir ve enflasyon oranlarına göre hesaplanacak ve bu durum, emekli aylıklarında önemli bir düşüşe neden olabilir.

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EMEKLİLİK BAŞVURU TARİHİ EMEKLİ MAAŞINI ETKİLER Mİ?

Kamu işçileri için emeklilik dilekçesi vermekte acele etmemek, kıdem tazminatı tavanındaki artış nedeniyle avantaj sağlayabilir. Ancak, 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermek, maaş ve tazminat açısından daha yüksek kazançlar sunabilir.

2024 yılı sonunda emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'ten sonra dilekçe verenlere kıyasla yüzde 34'e varan oranlarda daha yüksek emekli maaşı alabilecekleri tahmin ediliyor. Bu nedenle, emekliliğini erteleyenler, emeklilik dönemlerinde önemli mali kayıplarla karşılaşabilirler.

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