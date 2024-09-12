Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cevdet Yılmaz açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, son zamanlarda gündeme gelen emeklilik sistemindeki değişiklik senaryoları hakkında net bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, son zamanlarda emeklilik sisteminin değişeceğine ilişkin senaryolar hakkında da konuştu.

Son günlerde enflasyon ve büyümeyle ilgili gündeme dair, bir çelişki olmadığını belirten Yılmaz, “Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan belli düzeyde bir büyümeyi sürdürmeyi başarıyor” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ DEĞİŞMEYECEK”

Yılmaz son zamanlarda gündemde yer alan emeklilik sisteminin değişmesi hakkında da konuştu. Y
Yılmaz yaptığı açıklamada,“Sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek. Esas şemsiyemiz o. İkame edici değil, tamamlayıcı adımlar atılacak” ifadelerini kullandı.

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