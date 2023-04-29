Emeklilikte Adalet Arayanlar 1 Mayıs’ta meydanlarda

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği, hak arayışına 1 Mayıs’ta sahada devam ediyor.

1 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de EYT kortejiyle beraber yürüyüşe katılacak dernek, öğleden sonra da Gebze Meydan’da olacak.

7 Mayıs’ta ise Gebze’de basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya, haklarını aramaya devam edecekler.

EMEKLİLİKTE ADALET ARAYANLAR DERNEĞİ NE İSTİYOR?

EYT kapsamında birçok mağduriyeti gideren AKP, pek çok mağdur için ise kılını bile kıpırdatmadı.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca vatandaş mağdur oldu bu düzenlemeyle!

1 gün için kimileri yaşıtlarına göre 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldı.

Diğer taraftan 1999 öncesi ve sonrası 2000 sonrası 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi milyonlarca mağduriyetin devam etmesine neden oluyor.

İşte bu noktada Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği, Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği tüm vatandaşların tek bir sigorta sistemine dahil olması gerektiğini savunuyor.

Esas olanın çalışma süresi ve prim günü olduğunu belirtiyorlar. Diyorlar ki kadınlar 6 bin gün 20 yıl, erkekler 7 bin gün 25 yıl çalışma hayatı sonrası emekli olsun.

Derneğin kapsayıcı ve makul teklifleri şöyle: