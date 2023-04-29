Emeklilikte Adalet Arayanlar 1 Mayıs’ta meydanlarda

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER
Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği, hak arayışına 1 Mayıs’ta sahada devam ediyor.
1 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de EYT kortejiyle beraber yürüyüşe katılacak dernek, öğleden sonra da Gebze Meydan’da olacak.
7 Mayıs’ta ise Gebze’de basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya, haklarını aramaya devam edecekler.
EMEKLİLİKTE ADALET ARAYANLAR DERNEĞİ NE İSTİYOR?
EYT kapsamında birçok mağduriyeti gideren AKP, pek çok mağdur için ise kılını bile kıpırdatmadı.
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca vatandaş mağdur oldu bu düzenlemeyle!
1 gün için kimileri yaşıtlarına göre 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldı.
Diğer taraftan 1999 öncesi ve sonrası 2000 sonrası 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi milyonlarca mağduriyetin devam etmesine neden oluyor.
İşte bu noktada Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği, Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği tüm vatandaşların tek bir sigorta sistemine dahil olması gerektiğini savunuyor.
Esas olanın çalışma süresi ve prim günü olduğunu belirtiyorlar. Diyorlar ki kadınlar 6 bin gün 20 yıl, erkekler 7 bin gün 25 yıl çalışma hayatı sonrası emekli olsun.
Derneğin kapsayıcı ve makul teklifleri şöyle:
- SGK girişi geç olan veya primi eksik olanlar için 25 yıl 5.000 bin gün prim kadın 48, erkek 50 yaş kısmi emeklilik.
- 25 yıllık hizmet süresinde 7.000 bin günü aşan prim fazlası için prim iadesi veya maaş bağlanma oranına göre emeklilik şartnamesine geçen 7.000 gün üzeri için %20 fazlası ile maaş bağlanması veyahut 7.000 primi doldurmuş kişi 25 yıllık hizmet sürecini beklerken kısmı ödeme yapılması.
- Emeklilikte maaş bağlanma oranı 1999 öncesi baz alınarak ve günümüzün yaşam şartları göz önüne alınarak %9 daha eklenerek maaş bağlanma oranı %85 çekilmesi. 5 SGK başlangıcı olmadan doğum yapan kadınların mağduriyeti giderilmesi adına daha sonra işe başlayıp yaşı doldurmuş kadınlara eksik primleri için sınıf ayrımı yapılmadan eşit şekilde doğum borçlanması yapması.
- Esnaf ve çiftçi (Bağkur) tüm Bağkurlu vatandaşlara emeklilik yaş ve prim ödeme günün SGK ile eşit şartlara çekilmesi.
- Bağkurlu vatandaşlar (küçük esnaf büyük esnaf küçük çiftçi büyük çiftçi) olarak ayrıştırılmalı ve prim ödeme planlanmalı.
- Geçmiş dönemde çırak ve staj mağdurları göz önüne bulundurularak kaza ferdi (tamamlayıcı sağlık sigortası) kaldırılıp çıraklık yapan veya staj yapan öğrencilere (SGK) başlatılması.
- Üniversite okuyan öğrenciler okul süresi ve sonrasında iş bulma süresi göz önüne alınarak ve gençleri üniversiteye okumaya teşvik için en az lisans ve (4) yıllık ve lisansüstü (5/6) yıl okuyan öğrencilere 2, 4 yıl erken emeklilik verilmesi.