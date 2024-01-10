Emeklilikte yeni dönem. BES hesabı olanlar dikkat!

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler geldi. 1 Ocak’tan itibaren BES katılımcıları uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecekler.

Sadece bankalara giderek sözleşmelerini teminat olarak göstermeleri yetiyor.

Bu uygulamayla katılımcılar birikimlerinin tamamını almak için sözleşmelerini bankalara devredebilecekler. Ancak devir işleminin tek bir bankadan gerçekleşmesi gerektiği de açıklandı.

Kredileri ise Emeklilik Gözetim Merkezi belirleyecek ve ona göre alınacak.

ÜST LİMİT ARTTI

Öte yandan BES’te devlet katkısının üst limiti arttı. En yüksek devlet katkısı ise 72 bin 009 TL oldu.

Katkı payının %30’u kadar, örneğin yatırdığınız her 500 TL için ek 150 TL devlet katkısı yatırılır.