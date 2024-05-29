Emeklinin bayram ikramiyesini zam göründü. Milyonlar çifte bayram edecek

3 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin son derece yetersiz olduğunu herkesin söylediğini vurgulayan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kurban bayramı ikramiyesinin ilk 2018 yılında çıktığını ve ilk 850 lira olarak ödendiğini hatırlattı. İsa Karakaş Diyanet'in rakamları ile vatandaşın o tarihte bu ikramiye ile kurban olabildiğini belirtti. Emeklinin şu an verilen 3 bin lira ile çay, şeker, çikolata bile alamadığını söyleyen İsa Karakaş, emeklinin bayram ikramiyesinin artırılmasının elzem olduğunu vurguladı.

15 BİN LİRALIK İKRAMİYE KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

İsa Karakaş Kurban bayramı ikramiyesi ile ilgili Meclis'e bir kanun teklifi verildiğini ve kanun teklifinde emeklinin bayram ikramiyesinin en az 15 bin lira olmasının öngörüldüğünü söyledi.

HÜKÜMET TARAFININ DESTEKLEMESİ BEKLENİYOR

15 bin liranın emekliler için çok fazla bir rakam olmadığını söyleyen İsa Karakaş 15 bin lira ile ancak bir küçükbaş kurban alınabileceğini söyledi.

Kanun teklifinin muhalefet tarafından verildiğini belirten İsa Karakaş hükümet tarafının da da bunu destekleyerek en azından emeklinin bu bayramda bir kurban kesmesini sağlayabileceğini söyledi.