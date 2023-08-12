Emeklinin çektiği çile araştırma sonuçlarına yansıdı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), emeklilerin yaşam krizi araştırmasının sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Emeklinin çektiği çile araştırma sonuçlarına yansıdı

Araştırma sonuçlarına göre en düşük emekli maaşı asgari ücret eşiğinin bir hayli gerisinde ve en düşük seviyedeki iki emekli maaşıyla İstanbul'da ortalama bir dairenin kirası ödenemiyor.

İPA, emeklilerin yaşam krizi araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada, emekli maaşlarının İstanbul'da konut kiralarını karşılama oranının her sene azaldığı da vugulanırken yine İstanbul için 4 kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti olan 38 bin 828 TL'nin de karşılanamadığı ifade edildi.

İPA, özellikle son 10 yılda dolar kurunda yaşanan artışların emeklilerin alım gücünü nasıl azalttığını ise şöyle açıkladı:

"2010'dan günümüze en düşük emekli maaşının dolar karşısında önemli bir düşüş yaşadığı gözleniyor. Buna ek olarak doların yaşadığı 13 yıllık enflasyon da hesaba katılırsa en düşük emekli maaşının alım gücünün düşüşündeki ciddiyet daha iyi anlaşılacaktır."

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