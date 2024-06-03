Emeklinin memurun kaderi bu tabloda. Her şey az zam yapmak için

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, açıklanan enflasyon rakamları sonrasında sosyal medya hesabından TÜİK, ENAG ve İTO’nun 5 aylık enflasyon farklarını paylaştı.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla beraber 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ile işçi emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkları da belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 74,45 olurken, aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı. Enflasyonda yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

5 aylık enflasyon hesaplandığında ise; 22,72 olarak belirlendi.

ENAG ENFLASYONU

Yurtiçinde TÜİK’ten sonra bağımsız kuruluşlarda enflasyon açıklamalarında bulunuyor. ENAG’da bunlardan biri. Bugün ENAG’ın açıkladığı aylık enflasyon ise yüzde 5,66 oldu. ENAG’ın beş aylık enflasyon farklı incelendiğinde; 33,08 olarak kayıtlara geçti.

Belirlenen bu zam oranlarıyla beraber, 7’den 70’e neredeyse tüm ürünlere gelmesi beklenen zamlar kapıda. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle ivme kazanan enflasyon, çarşıda pazarda fiyatlar üzerinde yükselişleri tetikliyor.

Maaşlara kaşıklara verilen zam, kepçeyle gıda ve diğer ürünler üzerinden fazlasıyla alınarak vatandaşın alım gücünü olumsuz etkiliyor.

İTO ENFLASYON HESAPLAMASI

Bugün İstanbul Ticaret Odası da enflasyon rakamlarını açıkladı. İTO’nun açıkladığı aylık oran ise 3,59 oldu. Beş aylık enflasyon farkı ise 25,42 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72

5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32