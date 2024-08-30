Emeklinin ve asgari ücretlinin ocak ayı zammı açıkladı. Ali Tezel hesapladı

Enflasyon bir türlü düşürülemezken, vatandaşlar aynı ürünü aynı yerden aynı fiyata alamamaktan yakınıyor. Fiyatların bırakın haftalık günlük değiştiğini söyleyen dar gelirliler "Markete girmekten korkar olduk. Zam yapılmayan ürünlerde bile gramaj düşüklüğü dikkat çekiyor. Çocuklarımızı artık markete bir şey isterse diye götürmüyoruz" dediler.

Ekonomik şartların düzelmesinden ümitlerini kestiklerini belirten vatandaşlar "Enflasyon düşecek. Ama hükümetin ekonomi politikasından değil alım gücümüzün düşmesinden dolayı. Bir ürüne talep olursa onun fiyatı artar. Alınmayan ürünün fiyatının artması imkansız" dediler.

Tüm ümitlerini ocak ayında yapılacak zam oranlarına bağlayan vatandaşlara kara haberi SGK Uzmanı Ali Tezel verdi. Tezel, Ocak ayında emeklilere yapılacak zammın yüzde 7 olarak belirlendiğini duyurdu.

Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 13 bin 375 TL’ye yükselecek. Tezel, ayrıca asgari ücretin de yüzde 10,5 oranında artarak 18 bin 787 TL’ye çıkacağını belirtti.

Yüzde 7'lik maaş zammına tepki gösteren emekliler "AKP 2025'in ocak ya da şubat ayında seçim olsa yüzde 7 zammı telafuz bile edemezdi. Ama seçim yok. Yüzde 5 bile verir. Çünkü bunlarda Allah korkusu kalmamış. Bu adamlar ne yer ne içer, nasıl geçinirler diye düşünmüyor" dediler.

Asgari ücrete zam değil sadaka oranında artış yapılacağını duyanlar çalışanlar "Bize vermiyorlar ama Suriyelilere veriyorlar. Hayat onlara güzel. Bizim bu paraya hastalanma gibi lüksümüzde yok" diye konuştular.