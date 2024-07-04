Emeklinin zam farkı ne zaman yatacak. Emekli maaş takvimi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklinin zam farkı ne zaman yatacak. Emekli maaş takvimi belli oldu

TÜİK'in son açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte SSK, BAĞ KUR, memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Emekli maaşları zammının ardından zamlı aylıklarda ne zaman yatacağı ortaya çıktı.

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının açıklanması ile birlikte SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin yüzde 24,73 oranında enflasyon farkı alacağı kesinleşti.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 19,31'de kaldı. Peki zam farkları ne zaman yatırılacak?

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ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK

Emeklinin Temmuz zammının 17 Temmuz ile birlikte kademeli olarak emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar emekliler 26 Temmuz'da

Tahsis numarası son rakamı 1 olan emekliler Temmuz'un 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 2 olan emekliler Temmuz'un 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 olan emekliler Temmuz'un 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olan emekliler Temmuz'un 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olan emekliler Temmuz'un 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 6 olan emekliler Temmuz'un 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olan emekliler Temmuz'un 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olan emekliler Temmuz'un 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 9 olan emekliler Temmuz'un 7'sinde yapılıyor.

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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 0 olan emekliler Temmuz'un 28'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olan emekliler Temmuz'un 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 2 olan emekliler Temmuz'un 28'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 olan emekliler Temmuz'un 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 4 olan emekliler Temmuz'un 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 5 olan emekliler Temmuz'un 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olan emekliler Temmuz'un 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 7 olan emekliler Temmuz'un 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olan emekliler Temmuz'un 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 9 olan emekliler Temmuz'un 25'inde yapılıyor.

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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Her 3 ayda bir verilen Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü de belli oldu. Söz konusu günler, Cumartesi gününe denk geldiğinde ödemeler Cuma, Pazar gününe denk geldiğinde ise Pazartesi gününe kayıyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan 1. gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olan emekliler her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olan emekliler her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olan emekliler her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olan emekliler her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olan emekliler her ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olan emekliler her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olan emekliler her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olan emekliler her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olan emekliler her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olan emekliler her ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olan emekliler maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olan emekliler maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olan emekliler her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olan emekliler her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olan emekliler her ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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