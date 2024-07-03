Emekliye 45 bin liralık promosyon müjdesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emekliye 45 bin liralık promosyon müjdesi

Çukurova Belediyesi, 8 bankanın katılımıyla gerçekleştirdiği banka promosyonu ihalesini başarıyla tamamladı.

İhale süreci, açık artırma usulüyle yapıldı ve 3 yıllık dönem için işçi başına düşen promosyon miktarı belirlendi. İlk etapta en yüksek teklifi 43 bin TL ile Yapı Kredi Bankası verdi, ancak Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın yönlendirmesiyle bu rakam 45 bin TL'ye yükseltildi. Böylece her bir işçi, önümüzdeki 3 yıl boyunca 45 bin TL tutarında promosyon ödemesi alacak.

Başkan Kozay, promosyon ihalesinin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Her koşulda emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yol arkadaşlarımız bu ödeneği iyi günlerde değerlendirsinler. Bizler, sahada, hizmet binamızda ve tesislerimizde fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhale sürecini yakından takip eden belediye işçileri ise sonuçları büyük bir sevinçle karşıladılar. Kazanılan bu promosyon ile ilgili duydukları memnuniyeti dile getiren işçiler, belediye yönetiminin emekçilere verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirdiler.

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