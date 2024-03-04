Emekliye verilecek bayram ikramiyesi yüzde 72 azaldı. Uzman isim duyurdu

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselmesini öngören yasa TBMM'den geçti.

2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulaması yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle değer kaybederken, emekli vatandaşların beklentisi bayram ikramiyesinin 2024 yılında daha yüksek bir düzeye çıkmasıydı.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı üzerinden dikkat çeken bir hesaplama yaptı.

“EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNDE YÜZDE 72 DÜŞÜŞ VAR”

Prof. Dr. Çelik, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranının yüzde 62,4'ten yüzde 17,6'ya indiğini belirterek, emekli vatandaşların 2018 ile kıyaslandığında kaybının 7 bin 609 lira olduğunu söyledi.

Çelik, emeklinin bayram ikramiyesinde yüzde 72 düşüş olduğunu belirtirken ikramiyenin 2018 yılındaki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerektiğini söyledi.

“10 BİN 609 TL OLMASI GEREKEN İKRAMİYE 3 BİN TL OLACAK!”

Emekliye ikramiye olarak verilecek 3 Bin TL’nin meclisten geçtiğini hatırlatan Çelik, “Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62'den yüzde 17,6'ya indi. Bayram ikramiyesinde 7 bin 609 TL kayıp! Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına geriledi” ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiyesinde Yüzde 50 artışın olmadığını aksine yüzde 72 düşüş olduğunu belirten Çelik, “10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak! Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekirdi! Emeklinin toplam iki bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla! Hakikat budur. Gerisi dezenformasyon ve demagojidir” ifadelerini kullandı.

Aziz Çelik bayram ikramiyesinin 2018 yılından bu yana yıllara göre kaybettiği değeri tablo haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı.