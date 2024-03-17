Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye verilecek destek paketinde ne var. Ali Tezel'den flaş açıklama
SGK Uzmanı Ali Tezel, emekli maaşları ve ikramiyelere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

SGK ve Bağ Kur emekli maaşı zam oranları memur emekli maaşı zam oranları ile yüzde 49.25 olarak açıklanmıştı. Ancak zaten düşük olan SGK ve Bağ Kur emeklilerine yüzde 49'luk bir zam yapılsa da yaşlıların açlık sınırından kurtulmaları sağlanamamıştı.

Emekliler en son bayram ikramiyelerine gözünü dikse de emeklinin ikramiyesi ise 3 bin TL ile sınırlı kalmıştı. Üst üste hayal kırıklığı yaşayan ve geçim sıkıntısı altında ezilen emekliye güzel haber Ali Tezel'den geldi. Ali Tezel emekli maaşlarına sürpriz bir zam yapılabileceğini belirtti.

NİSAN'DA DESTEK PAKETİ AÇIKLANACAK

Seyyanen zam alamayan emekliye bu kez Meclis'te yapılan bir çalışmanın müjdesi verildi. Emekliler için hazırlanan yardım paketinde ise elektrik doğal gaz su faturası desteği, gıda desteği, ulaşım parası desteği gibi aciliyeti olan başlıklarda emekliye yardım yapılacak. Bu yardımların ise Nisan ayında duyurulacağı belirtildi.

Meclis'ten Nisan'da çıkacak emekliye yardım paketine pek de kulak asmayan SGK Uzmanı Ali Tezel ise Nisan'dan yaşanacak artışların emekli maaşı ya da ikramiyesinde değil, pirinç, bulgur ve makarna fiyatlarında olacağını söyledi.

Eğer emekliler için bir açılım yapılacaksa bunun mutlaka seçimlerden önce yakın bir tarihte duyurulacağını söyleyen Ali Tezel, emeklilere bir ek bir ödeme yapılmasının artık zorunlu gözüktüğünü vurguladı.

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