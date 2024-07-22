Emekliye verilen 33 milyarı yük gören AKP'den Çinli şirkete 30 milyarlık kıyak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Çinli e ticaret devi Alibaba'ya vergi indirimi yapacak AKP'ye tepki gösterdi.

Karabat, "e-ticarette tekelleşme olmasın diye kendi getirdikleri yasayı kadük bırakacak başka bir yasa teklifi hazırladılar." diyerek "Alibaba’nın yıllık ödeyeceği en az 30 milyar TL’lik lisans ücretini azaltacak bir formül geliştirdiler." açıklamasında bulundu.

Kamuda tasarruf kapsamında memur ve öğretmenlerin haklarının gasp edildiğine de dikkat çeken Karabat, "Ben buradan Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunuyorum: Tasarruf tedbirleri kapsamında öğretmenlerin içtiği çayı, memurun bindiği servisi çok gördünüz de Alibaba’ya 30 milyar TL’lik kıyağa tek söz edecek misiniz? Yoksa AKP’nin derin ekibi sizden habersiz operasyon mu çekiyor?" iddiasında bulundu.

"Çinli şirketlere kapitülasyon devri başladı, 30 milyar liralık vurgun" başlığıyla uzun bir flood yayınlayan Karabat Şu ifadeleri kullandı:

"ALİBABA'YA KIYAK GEÇİYORLAR"

1-Emekliye, memura, işçiye zammı yük gören AKP, yine rantçılarla iş birliği yapıyor. Önce Çinli otomotiv markası BYD’ye fabrika kurması için ithalatta vergi avantajı sağlandı. Şimdi de bir diğer Çin'in alışveriş devi olan Alibaba’ya kıyak geçiliyor.

2-Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Trendyol’un sahibi Çinli Alibaba güçlü sermaye yapısıyla Türkiye’de tekel haline geliyordu. Bunun önüne geçilmesi için 2022’de e-ticaret yasası çıkarıldı. İlk lisans ödemeleri 2025’in Mart ayında yapılacak. Peki, AKP ne yaptı?

"KENDİ GETİRDİKLERİ YASAYI KADÜK BIRAKACAKLAR"

3-Sanki e-ticarette tekelleşme olmasın diye kendi getirdikleri yasayı kadük bırakacak başka bir yasa teklifi hazırladılar. Alibaba’nın yıllık ödeyeceği en az 30 milyar TL’lik lisans ücretini azaltacak bir formül geliştirdiler.

4-Sözde “ihracatı geliştirmek ve desteklemek için” e-ticaret siteleri üzerinden yapılan ihracat bedeli, şirketlerin lisans ücretlerinde indirim olarak kullanılacak!

Nedir bu bedel? Çok teknik detaya girmeyeyim, en az 30 milyar TL!

5-Yani emekliye 2.500 TL zam yapınca “bütçeye 33 milyar TL yük oluyor” diye sızlanan AKP yönetimi, aynı miktarda Hazine’ye gelir olacak kaynağı Çinlilere feda ediyor!

6-Biz Türkiye’nin katma değerli üretim ile birlikte ihracat yapmasını her zaman destekliyoruz. Ama burada ihracata destek kisvesi altında Alibaba’ya neden kıyak geçiliyor? Destek olacaksa doğrudan ihracatçı KOBİ’lere kaynağı aktarın.

"ALİBABA'YA 30 MİLYAR TL'LİK KIYAK"

7-Ben buradan Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunuyorum: Tasarruf tedbirleri kapsamında öğretmenlerin içtiği çayı, memurun bindiği servisi çok gördünüz de Alibaba’ya 30 milyar TL’lik kıyağa tek söz edecek misiniz? Yoksa AKP’nin derin ekibi sizden habersiz operasyon mu çekiyor?

8-Duyumlarımıza göre Alibaba eğer lisans ücretlerinde indirim olmazsa Türkiye’de istihdam azaltma ve küçülme tehditlerine başlamış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti bu şirketlere karşı duramayacak kadar aciz değildir!