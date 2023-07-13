Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi.

SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

BAHÇELİ SEYYANEN ZAM İSTEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 liralık artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etmiş, "Memur maaşlarındaki 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarındaki kök ücrete aynı şekilde yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de yaklaşık 1 saat 10 dakika bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.