Emel Sayın kendini Ajda Pekkan’ın doktoruna emanet etti. Yürüyemez hale geldi

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta sanatçı Emel Sayın, tedavi için bir kez daha harekete geçti. Sayın, kendisini Süperstar Ajda Pekkan’ın doktoruna teslim etti.

Emel Sayın kendini Ajda Pekkan’ın doktoruna emanet etti. Yürüyemez hale geldi

Ünlü sanatçı Emel Sayın, bel fıtığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz Mart ayında aynı sorunla ilgili ikinci kez operasyon geçiren ünlü isim, üçüncü defa ameliyat masasına yattı.

231220221634314140671-1.jpg

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

Bülent Cankurt’un haberine göre; daha önce iki kez ameliyat olan 77 yaşındaki ünlü sanatçı Emel Sayın, fıtık yüzünden yürümekte zorlanınca tekrar hastanenin yolunu tuttu. Yıllardır bel fıtığı sorunu yaşayan sanatçı, cumartesi günü Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede bir kez daha ameliyat oldu.

AJDA PEKKAN’IN DOKTORUNA EMANET

Emel Sayın’ı Ajda Pekkan’ın düşüp kalça kemiğini çatlattığında tedavisini yapan doktor ameliyat etti. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ancak hastaneden henüz taburcu olmadığı belirtildi.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak Dünya
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak
Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi? Güncel
Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi?
Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı Magazin
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı
Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı Spor
Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı
Naci Görür Konya depreminin ardındaki sırrı açıkladı Güncel
Naci Görür Konya depreminin ardındaki sırrı açıkladı