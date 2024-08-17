Emet'te orman yangınından dönen arazöz takla attı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emet'te orman yangınından dönen arazöz takla attı: 2 yaralı

Emet Belediyesi'ne ait yangın söndürme aracı, fren arızası nedeniyle devrildi.

Emet ve Hisarcık bölgeleri arasındaki orman yangınına müdahale eden ekip, dönüş yolunda kaza geçirdi. Araç sürücüsü Murat Kadıoğlu ve İtfaiye Amiri Hasan Canıgür yaralanarak Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Her iki personelin de sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret ederek iyileşme temennilerini iletti ve kazayla ilgili olarak, "Personellerimizin hayati tehlikesi bulunmuyor. Belediye Başkanımız Mustafa Koca da sürekli olarak durumları hakkında bilgi almakta ve ilgilenmektedir. Vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yok, her iki personelimiz de emin ellerde" ifadelerini kullandı.

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