Emily Clarkson ikinci kez anne oldu

İngiliz televizyon sunucusu ve podcast sunucusu Emily Clarkson, 28 Aralık 2024'te ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini Instagram üzerinden duyurdu. Clarkson, bebek kızını kucaklayarak çektiği iki fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve "O geldi – Xanthe Fiadh Andrew birkaç gün önce dünyaya geldi ve ışığını getirdi" ifadelerini kullandı. Çiftin, ilk çocukları Arlo Rose’u ise Şubat 2023’te kucaklarına almışlardı.

Bebeğinin ismini de açıklayan Clarkson, "Xanthe" adının Yunanca kökenli olduğunu ve "parlak" anlamına geldiğini, "Fiadh" isminin ise İrlanda kökenli olup "vahşi" anlamına geldiğini belirtti. Emily Clarkson, gebelik sürecinde yaşadığı zorlukları sosyal medyada paylaşarak takipçilerini bilgilendirmişti. Zorlu süreç, onun için "hayatında yaşadığı en zor şey" olarak tanımlanmıştı. Clarkson, hipermemesis gravidarum adı verilen bir durum nedeniyle ciddi bulantılar yaşamış, bu durum gebelik boyunca onu fiziksel olarak zorlamıştı.

Bunların yanı sıra, gebelik sürecinde psikolojik zorluklar da yaşayan Clarkson, hamileliğinin ikinci ayında “hamilelik öncesi kilolarından daha az” olduğunu belirtmiş ve hastaneye de başvurmak zorunda kalmıştı. Sağlık sorunları arasında, aşırı bulantı nedeniyle sırtında sinir sıkışması yaşandığı ve bu durumun kollarında uyuşmalara yol açtığı da açıklanmıştı.

Emily, bu zor sürecin ardından destek verenlere teşekkür etti ve deneyimlerini paylaşarak, benzer bir durumla karşılaşan kişilerin daha iyi destek alabilmesini umduğunu dile getirdi.