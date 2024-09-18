Emin Müftüoğlu yeniden aday

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emin Müftüoğlu yeniden aday

2021 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı olarak yeniden seçilen Emin Müftüoğlu, 26 Eylül’de yapılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesi Başkanlık adaylığını duyurdu.

3 yıldır Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığını yürüten Emin Müftüoğlu, yeniden aday olma kararı aldı.

Müftüoğlu, 26 Eylül’de yapılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesi Başkanlık adaylığını açıkladı.

Eski Bisiklet Federasyonu Başkanları, Türk bisiklet tarihine imza atan değerli isimler; Ünal Tolun Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı Müftüoğlu’na destek mektubu verdi.

"KULÜPLERİMİZİ SAYI VE İMKANLAR YÖNÜYLE GÜÇLENDİRMEK ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, "2021 yılında seçimlerde proje olarak hayata geçirmeyi vaat ettiğimiz pek çok alanda son dört yılda hedeflediğimiz faaliyetleri önemli ölçüde gerçekleştirdik. Temellerin sağlam atılması sayesinde kısa dönemde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları’nda kürsüde yer alma başarısı gösterdik. Attığımız bu adımlar ve yeni dönemde yapacağımız çalışmalar ile önümüzdeki yıllarda sporcu havuzumuzun ve sportif başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Yeni dönemde kulüplerimizi sayı ve imkanlar yönüyle güçlendirmek önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

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