Emine Erdoğan kimliksiz oy kullandı

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar 17.00'ye kadar oylarını kullandı.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Siyasi liderler de eşleri ile birlikte sabah saatlerinde sandık başına geldi.

EMİNE ERDOĞAN KİMLİĞİNİ GÖSTERMEDİ

Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oylarını kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan oy kullanırken kimliğini sandık görevlisine verdi. Emine Erdoğan'ın oy kullanma işlemi sırasında kimliğini ibraz etmemesi dikkat çekti.