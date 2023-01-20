Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, İktidara yakınlığıyla bilinen ve kamudan aldığı yüzlerce milyon liralık ihalelerle sıklıkla gündeme gelen Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 38 milyon 400 bin liralık bir ihale daha aldı.

21/B PAZARLIK USULÜYLE VERİLDİ

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre AKP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 21 Aralık 2022’de “BUSKİ içmesuyu -arıtma tesisleri ve çamur yakma tesisi işletme – bakım hizmetleri alımı işi” adıyla bir ihale düzenledi. İhaleye yalnızca Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi katıldı. 38 milyon 399 bin 493 TL’lik teklifi kabul edilen şirket, 1 Ocak 2023’ten 28 Şubat 2023 tarihine kadar BUSKİ’nin tesislerini işletecek.

İhale, kamuoyunda “istenmeyeni eleme aracı” olarak da yorumlanan ve Kamu İhale Kanunu’na göre yalnızca doğal afet, salgın hastalıklar ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda kullanılmasına izin verilen 21/B pazarlık usulüyle düzenlendi.

MİLYONLARCA LİRALIK İHALELER ALMIŞLAR

Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi, geride bıraktığımız yıllarda da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihaleler almıştı. BUSKİ’nin aynı başlıkla geçen yıl 14 Şubat’ta düzenlediği ihaleyi de kazanan şirketin kasasına tam 133 milyon 856 bin TL girmişti.

Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden son 10 yılda toplamda 10 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 540 milyon TL’yi buluyor.

EMİNE ERDOĞAN’A JEST YAPMIŞTI

Belediyelerden milyonlarca liralık ihaleleri kapan şirket, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a jestte bulunmuştu. Şirket, Siirt’te yaptırdığı iki ayrı okula Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimlerin vermişti.