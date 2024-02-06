Emine Erdoğan'dan '6 Şubat' paylaşımı

Kaynak: DHA
Emine Erdoğan'dan '6 Şubat' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin birinci yıl dönümünde sosyal medyada bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, “Devlet ve millet olarak birlikte verdiğimiz mücadelenin, depremden zarar gören şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları da söyledi: “Kahramanmaraş’ta bir yıl önce meydana gelen deprem, sadece binalarımızı değil, yüreklerimizi de yıkan bir felaketti. Bu felaket karşısında 'Asrın Birlikteliği’ni göstererek umudumuzu kaybetmedik. Bu zor günlerde, ülkemizdeki herkesin iyilik yapmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya koşması bize büyük bir moral verdi. İlk günden beri devlet ve millet olarak el ele vererek mücadele ettiğimizi, depremden etkilenen şehirlerimizin küllerinden doğacağını yürekten inanıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.”

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