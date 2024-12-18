Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' paylaşımı

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin köydeki çiftçi, kasabadaki esnaf ve şehirdeki sanayicinin emeklerini birleştiren ulusal bir seferberlik olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tanıtım programı ve Anadoludakiler Sergisi ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini, dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır" ifadelerini kullandı.

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