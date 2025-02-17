Emine Erdoğan'dan kadın istihdamı açıklaması: 2028 yılında yüzde 36,2’yi hedefliyoruz

Kadınların ekonomideki gücünü ve girişimcilik dünyasındaki başarılarını görünür kılmak, onları cesaretlendirmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nin dördüncüsü bugün İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü, İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmaların ardından ödüle layık görülen kadın girişimcilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılım gösterdi.

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, "Türkiye kadınların her dönemde sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir. Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri 13. yüzyıla kadar uzanır. Biz kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan, ve bu gerçeğe hürmet eden bir ülkeyiz. Hükümetimiz ilk günden bu yana, kadınların her alanda yücelmesi için örnek politikalar geliştirmiştir. Kadın istihdamının artmasını teşvik etmiştir. TÜİK verilerine göre 2014 yılında yüzde 26'larda olan kadın istihdam oranı, 2024 Aralık ayı itibariyle yüzde 31,6'ya yükselmiştir. 2028 yılında bu oranı yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi hep birlikte başaracağız. Kadın istihdamını artık kadın liderliği ile birlikte düşünmek zorundayız. Bugün dünya kadın liderliğinin önemini tartışıyor. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı olarak ilan etti. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü aile toplumun ruhu ve lokomotifidir. İş ve aile, kadınların arasında seçim yapması gereken bir yol ayrımı olmamalı. Bu çatışmayı ortadan kaldıracak, aile hayatını muhafaza edecek uygulamaların sayısını mutlaka artırmalıyız. Hükümetimiz bu konuda iyileştirici adımlar atmıştır" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye yüzyılında bilimde, teknolojide, argede, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye için kadınlarımızın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda, kadınların hak ettiği fırsat eşitliğine ulaşması ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için reform niteliğinde pek çok düzenleme gerçekleştirdik. Öğretim üyelerimizin yüzde 47'sini oluşturan 86 bin bilim kadınımız arge ve inovasyon kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değeri aşan 7 teknolojik girişimimizin 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. 105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda 31 bin arge ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Her alanda kadın girişimciyi desteklemek ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Enerji sektöründeki kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla kadınlar için enerji okulunu başlatıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş pozitif programı kapsamında kadınların iş gücüne katılımına destek oluyoruz. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile kadın kooperatifçiliğini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak için eğitim finansman ve danışmanlık destekleri sunuyoruz" diye konuştu.