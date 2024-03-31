Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yaptığı paylaşımda, “Oyumuzu kullandık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Huzur ve güven içerisinde bir oy kullanma süreci için vazife başında olan tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte oy kullanan Emine Erdoğan’ın paylaşımında bu ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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