Emine hemşireye son veda: Düğüne gitmek için nöbetini değiştirmiş!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mersin’in Mut ilçesinde, freni boşaldığı iddia edilen kavun yüklü kamyonun yolcu otobüsüyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden acil tıp teknisyeni Emine Ergin'in (33) hikayesi yürekleri dağladı. Ergin’in kaza günü hastanede nöbetçi olduğu, arkadaşının düğününe katılmak için nöbetini başka bir meslektaşıyla değiştirdiği ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mut-Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde gerçekleşti. Freninin boşaldığı öne sürülen Cengiz S.’nin kullandığı 33 EFV 47 plakalı kavun yüklü kamyon, karşı şeride geçerek Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhammet Ateş ve Kerim Köğce’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

Mut Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Emine Ergin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketlerine gönderildi.

Acil tıp teknisyeni Emine Ergin’in cenazesi Karaman’a getirildi. Cenaze törenine, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Ergin’in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ergin’in cenazesi, öğle namazını müteakip Karaman Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN NÖBET GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Defnedilen Emine Ergin’in biri kız iki çocuğunun olduğu, kaza günü çalıştığı hastanede gece nöbetçisi olduğu, Şanlıurfa’daki arkadaşının düğününe katılmak için bir meslektaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

