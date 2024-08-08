Emine Ün rengarenk bikinisiyle denize balıklama daldı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Emine Ün rengarenk bikinisiyle denize balıklama daldı

Emine Ün, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı. Ün'ün rengarenk bikinisiyle denize balıklama daldığı görüldü.

Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile birlikte Emine Ün, hayatına devam ediyor.

Bodrum'da arkadaşlarıyla denize giren Ün, hem yüzmenin keyfini çıkardı hem de telefonla görüşmelerini aksatmadı.

Denizde serinleyen Ün, sık sık telefonla görüşerek sosyal hayatına ara vermedi.

Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile hayatına devam eden Emine Ün, Bodrum'un masmavi sularında huzur buldu.

Ün, hem dinleniyor hem de sosyal hayatına devam ediyor.

Ayrıca ünlü oyuncunun deniz balıklama atladığı anlar dikkat çekti.

2004-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan sonra 2012'de Tolga Karataş ile dünya evine giren Ün, bu evliliği 2021'de sonlandırmıştı.

Oyuncu Emine Ün, 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı dünyaya getirmişti.

2012'de Tolga Karataş ile nikah masasına oturan Ün, bu evliliğini 2021'de noktalamıştı.

2004-2009 yılları arasındaki evliliğinden sonra 2012'de Tolga Karataş ile dünya evine giren Ün, 2021'de yaşadığı ayrılığın ardından yeni bir başlangıç yapmıştı.

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