Emir Sarıgül kaset iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül videonun 'montaj, şantaj, tehdit içerikli' olduğunu söyleyerek hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik" diyen Sarıgül'ün paylaşımı şu şekilde:

“50 YILDIR BÖYLE ŞEREFSİZLİK GÖRMEDİK”

Önceki gün vefat yıldönümü olan dedem merhum Abdurrahman Köksaloğlu’ndan bu güne 50 küsür yıldır siyasetin içinde olan, siyasetin, siyasetçinin en önemli unsuru olan halkın teveccühüne mazhar olmuş bir aileyiz. Bu süre zarfında çok badireler atlattık, çok şeyler yaşadık, çokça bedeller ödedik. Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu, bu uğurda katledilerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek şehit milletvekili oldu. Dedem’in bu acı vefatı, merhume Annem’de ciddi travmalar oluşturdu ve yakalandığı hastalığa direnemeyerek daha ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı.

Başta da dediğim gibi, bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık, ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık. Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik. Her zaman teveccühüne mazhar olduğumuz halkımızın desteği ile, bu aşağılıklığı yapanlara karşı mücadelemizi sürdürecek, ve hukuk önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız.