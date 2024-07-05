Emirates Türkiye'den hostes alımına başladı. Başvuru yerlerini açıkladı

Emirates Türkiye'den hostes alacak

Orta Doğu'daki en büyük işverenlerden biri olan Emirates Grup 112 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Emirates Türkiye'den de hostes almak için çalışmalarını sıklaştırdı.

Hostes olmak isteyen Türk kadınlar için 17 Temmuz 2024 tarihinde Crowne Plaza Antalya’da, 19 Temmuz 2024 tarihinde Mövenpick Hotel İzmir’de ve 24 Temmuz 2024 tarihinde DoubleTree by Hilton Bodrum’da değerlendirme günleri düzenlenecek.

Emirates ayrıca adayların yalnızca özel davetle katılabilecekleri değerlendirme günlerini ise 15 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul ve 22 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek.

Emirates Havayolları, Türkiye’den başvuran adaylara aylık 2770 dolar (90 bin 693 TL) maaş ödenecek.

Emirates, hosteslere yüksek maaşlarla birlikte vergi muafiyeti, ücretsiz konaklama ve çeşitli seyahat ayrıcalıkları gibi avantajlar da sunuyor.

Ayrıca, Dubai’de konforlu bir yaşam ve uluslararası bir çalışma ortamı vaat ediyor. Başlangıç maaşı olarak aylık 4.430 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) belirlenmiş olup, uçuş saatlerine göre ek ödemelerle bu miktar 10.170 AED’ye (yaklaşık 2770 USD) kadar çıkabiliyor.

Adayların lise mezunu olmaları, İngilizce dilinde akıcı olmaları ve belirli fiziksel kriterleri karşılamaları gerekiyor.