The Guardian'da yer alan bir haber de bunu ortaya koyuyor. Habere göre Filistinlilerin neredeyse tamamı, yeniden inşanın planlanmadığı "kırmızı bölgeye" sürüldü.

ABD’nin Gazze için hazırladığı askeri ve siyasi plan, bölgede yeni bir güvenlik yapılanmasını ve nüfusun fiilen ayrılmasını öngörüyor. Plan, uluslararası güçlerin denetiminde bir “yeşil bölge” oluşturulmasını ve Filistinlilerin çoğunluğunun yeniden inşa edilmeyecek “kırmızı bölgeye” yerleştirilmesini içeriyor.

ISF PLANI

ABD tarafından hazırlanan belgelerde, Gazze’de uluslararası askerlerin bulunduğu güvenli bir “yeşil bölge” kurulması ve bu alanın ISF adı verilen çok uluslu bir güç tarafından kontrol edilmesi öngörülüyor. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin müdahil olacağı belirtilirken, pek çok ülke asker göndermeye sıcak bakmıyor.

Plan; sınırlı sayıda askerle başlamayı, sürecin uygun görülmesi halinde toplam 20 bin askere kadar genişletilmeyi ve BM Güvenlik Konseyi kararına dayanmayı hedefliyor. Ancak model, Irak ve Afganistan’daki “yeşil bölge” pratiğiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

FİLİSTİNLİLER ENKAZ OLARAK KALACAK BÖLGEYE SÜRÜLDÜ

Planın ikinci kısmı, Gazze’nin ikiye ayrılmasına dayanıyor. Buna göre:

Yeşil Bölge: Uluslararası ve İsrail askerlerinin kontrolünde, yeniden inşa çalışmalarının başlayacağı bölge

Kırmızı Bölge: Filistinli nüfusun neredeyse tamamının yerleştirildiği ve yeniden inşa planı yapılmayan alan

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin, hasar oranı yüksek ve temel ihtiyaçlara erişimin sınırlı olduğu dar bir kıyı hattında yaşadığı belirtiliyor. Yardımların yetersizliği, barınma krizinin büyüklüğü ve altyapının yok denecek kadar zarar görmüş olması, planın geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor.

İnsani yardım örgütleri, bölgenin yeniden inşasında “göçü teşvik etme” yaklaşımının etik ve hukuki sorunlar doğurabileceğini vurguluyor.

ABD yetkilileri, planın “sürekli değişen bir taslak” olduğunu belirtiyor. Uluslararası toplumda da planın Filistinlileri yerinden eden, Gazze’yi kalıcı olarak bölünmüş bir yapıya sürükleyen bir model olabileceği yönünde ciddi kaygılar bulunuyor.