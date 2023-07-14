Emlak Konut depremzedelere verdiği sözü tutmadı. Hani verdiğin sözler nerede?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Tarihin gördüğü en büyük deprem felaketlerinden biri olarak kayda geçen Kahramanmaraş depremlerinin açtığı yaraları sarmak için tüm Türkiye bölgeye destek olup yağdı.

Deprem bölgesi için yapılan yardım çalışmaları kapsamındaki en büyük organizasyon ise "Türkiye Tek Yürek" kampanyası oldu. 15 Şubat 2023'te ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla bölgeye bağış toplanan kampanyadaki yüksek meblağlı yardımlar uzun süre konuşuldu.

Yardımların AFAD ve Kızılay’a verileceği bildirilen kampanyada toplamda vadedilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut’ta 1 milyar lira bağışlayacağını açıklayarak bölgeye maddi destek sağlayacağını duyuran kuruluşlardan oldu.

EMLAK KONUT BAĞIŞ TUTARINI TAMAMLAMADI

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre; 14 Mart 2023'teki yapılan açıklamada 41 milyar 28 milyon 364 bin liralık bağışın halen yatırılmadığı duyurulmuştu.

Canlı yayında Emlak Konut’tan kampanyaya 1 milyar lira bağış vadedilmişti ancak bunun 300 milyon lirasının hala yatırılmadığı ortaya çıktı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan faaliyet raporuna göre söz verilen paranın sadece 700 milyon lirası yatırıldı.

Raporda şu not düşüldü:

“Yönetim kurulunun almış olduğu 15 Şubat 2023 tarihli kararla merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on bir ili etkileyen depremler nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına 1 milyar lira nakdi ve ayni bağış yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen yardım tutarının 700 milyon liralık kısmı ara dönem sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir.”

Raporda kalan 300 milyon liranın yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

REKLAM, PERSONEL GİDERİNİ ÜÇE KATLADI

Aynı raporun giderler bölümünde, üç ayda seyahat giderlerinin geçen yılın üç ayına göre neredeyse iki katına çıkarak 4 milyon 360 bin liraya ulaştığı görüldü.

Rapora göre şirketin üç aydaki reklam giderleri, personel giderlerinin üç katından fazla. Buna göre ocak-mart döneminde reklama 35 milyon 865 bin lira ödenirken, personele 11 milyon 163 bin lira ödendi.