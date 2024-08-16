Emlak vergisinde her şeyi değiştirecek karar. Yeniden belirlendi

Emlak Vergisinde oranlar değişiyor. O oranlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yaptı sonuçları tebliği olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.

Tebliğe göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları tekrardan belirlendi. Binalar sınıflara ayrılırken yen vergi oranları şöyle oldu:

*Lüks inşaatlar için 7 bin 740,78 lira ile 16 bin 967,51 lira arası

*Birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 lira ile 11 bin 346,71 lira arası

*ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 lira ile 7 bin 687,59 lira arası

*Üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 lira ile 5 bin 235,86 lira arası

*Basit inşaatlar için 369,88 lira ile 2 bin 361,32 lira arası

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.